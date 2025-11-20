БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ГЕРБ предлагат отпадане на такса водомер, по-скъпа вода за разхищение и компенсации при лошо качество

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
хиляди водомери топломери изтичащ срок подменят дистанционно отчитане
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Отпадане на такса водомер, по-скъпа вода за разхищение и компенсации при лошо качество, предлагат от ГЕРБ. Председателят на регионалната комисия Николай Нанков представи основните акценти в промените на законопроекта за ВиК между първо и второ четене, внесени от ГЕРБ и партньори в мнозинството.

„Отпадане на т.нар. такса водомер, по-скъпа вода за онези, които си пълнят басейните от чешмата, въвеждане на компенсация за потребителите при лошо качество на питейната вода. Това са част от основните акценти в промените в законопроекта за ВиК, които инициирах и заедно с колеги от мнозинството внесохме между първо и второ четене“, заявява Николай Нанков – председател на регионалната комисия.

Той напомня, че от ГЕРБ са обещали т.нар. такса водомер, която предизвика притеснения у гражданите, да не се въвежда.

"За да е по-справедливо ценообразуването, предлагаме две отделни цени според потреблението – под и над 20 куб. метра на месец.“

„Хората, които разхищават питейна вода за пълнене на лични басейни в имотите им, миене на автомобилите си, поливане на градините и т.н., трябва да плащат за това. Освен че е справедливо, това ще дисциплинира гражданите и ще насърчи пестенето на този толкова ценен ресурс.“

Според Нанков 20 куб. метра на месец е предостатъчно количество и за многодетно семейство, и за по-големи домакинства, затова очаква принципно съгласие по този въпрос.

"Целта ни е с тази промяна да спрем разхищението на питейна вода, което ще даде своя принос и към преодоляване на водните кризи, от които все повече хора страдат, особено в летните месеци.“

Той припомня и обещанието за компенсации при некачествена вода:

„Както обещахме, ние поддържаме позицията да се въведе механизъм за компенсиране на хората, когато от чешмите им тече кал например или когато питейната вода е с влошени други качествени характеристики – безобразие е ВиК да търси заплащане в подобни случаи (в тази връзка благодаря на омбудсмана Велислава Делчева за ползотворната дискусия по проблемната тема). Този механизъм трябва да се предвиди с промени в наредби, които КЕВР да подготви.“

По думите му като регулатор комисията трябва да получи по-голяма самостоятелност и да й се даде възможност да приема подзаконовите нормативи. Това е в синхрон с възприетия принцип за независимост на КЕВР от изпълнителната власт.

Относно структурата на ВиК операторите той заявява:

„Както обещахме и на кметовете, в подкрепа и на позицията на НСОРБ, предлагаме да се даде възможност в една област да оперира повече от едно ВиК. Консолидацията няма да е по административни области, а по обособени територии. Подкрепяме тази позиция, защото по-логично е обединението да е например по водно-стопански системи.“

#такса водомер #николай нанков

Последвайте ни

ТОП 24

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
1
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
2
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
3
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
4
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
5
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
6
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г.
Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване
Чете се за: 04:47 мин.
След решението на КС: Управляващи и опозиция в спор за референдума за еврото След решението на КС: Управляващи и опозиция в спор за референдума за еврото
Чете се за: 02:10 мин.
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
Чете се за: 01:27 мин.
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв. ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление "Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики В 8 държави, включително и в България, се провежда акция срещу контрабанда на антики
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г. Парламентът прие ударно бюджета на НЗОК за 2026 г.
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Протест пред НСИ: Служителите искат 20% увеличение на заплатите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ