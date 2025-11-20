ГЕРБ предлагат отпадане на такса водомер, по-скъпа вода за разхищение и компенсации при лошо качество

Отпадане на такса водомер, по-скъпа вода за разхищение и компенсации при лошо качество, предлагат от ГЕРБ. Председателят на регионалната комисия Николай Нанков представи основните акценти в промените на законопроекта за ВиК между първо и второ четене, внесени от ГЕРБ и партньори в мнозинството.

„Отпадане на т.нар. такса водомер, по-скъпа вода за онези, които си пълнят басейните от чешмата, въвеждане на компенсация за потребителите при лошо качество на питейната вода. Това са част от основните акценти в промените в законопроекта за ВиК, които инициирах и заедно с колеги от мнозинството внесохме между първо и второ четене“, заявява Николай Нанков – председател на регионалната комисия.

Той напомня, че от ГЕРБ са обещали т.нар. такса водомер, която предизвика притеснения у гражданите, да не се въвежда.

"За да е по-справедливо ценообразуването, предлагаме две отделни цени според потреблението – под и над 20 куб. метра на месец.“ „Хората, които разхищават питейна вода за пълнене на лични басейни в имотите им, миене на автомобилите си, поливане на градините и т.н., трябва да плащат за това. Освен че е справедливо, това ще дисциплинира гражданите и ще насърчи пестенето на този толкова ценен ресурс.“

Според Нанков 20 куб. метра на месец е предостатъчно количество и за многодетно семейство, и за по-големи домакинства, затова очаква принципно съгласие по този въпрос.

"Целта ни е с тази промяна да спрем разхищението на питейна вода, което ще даде своя принос и към преодоляване на водните кризи, от които все повече хора страдат, особено в летните месеци.“

Той припомня и обещанието за компенсации при некачествена вода:

„Както обещахме, ние поддържаме позицията да се въведе механизъм за компенсиране на хората, когато от чешмите им тече кал например или когато питейната вода е с влошени други качествени характеристики – безобразие е ВиК да търси заплащане в подобни случаи (в тази връзка благодаря на омбудсмана Велислава Делчева за ползотворната дискусия по проблемната тема). Този механизъм трябва да се предвиди с промени в наредби, които КЕВР да подготви.“

По думите му като регулатор комисията трябва да получи по-голяма самостоятелност и да й се даде възможност да приема подзаконовите нормативи. Това е в синхрон с възприетия принцип за независимост на КЕВР от изпълнителната власт.

Относно структурата на ВиК операторите той заявява: