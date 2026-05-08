Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Гергана Павлова достигна до четвъртфиналите в Братислава

Националката обърна съперничка от Полша, българските двойки отпаднаха от турнира

Гергана Павлова достигна до четвъртфиналите в Братислава
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската националка Гергана Павлова се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "Future Series“ в Братислава.

Поставената под номер 2 в схемата Павлова постигна обрат срещу полякинята Зузана Янковска с 18:21, 21:15, 21:15 за 53 минути игра. След загубен първи гейм българката подобри представянето си и наложи контрол върху мача, за да стигне до крайния успех.

В спор за място на полуфиналите Павлова ще се изправи срещу квалификантката Цъао Юй Чан от Тайван.

В надпреварата при двойките българските представители отпаднаха. Елена и Цветина Попиванови загубиха в турнира при женските двойки от третите поставени Хсин Тун Чън и Ю-Хси Чън (Тайван) с 12:21, 8:21.

При мъжете Цветан Иванов и Йордан Йорданов отстъпиха на малайзийците Исираф Хафизин и Ахмад Редзуан със 7:21, 11:21, а в смесените двойки Станимир Терзиев и Цветина Попиванова загубиха от Анди Фадел Мухамад и Маркета Добешова (Чехия) с 11:21, 7:21.

