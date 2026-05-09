Гергана Павлова се класира за финала на турнир по бадминтон в Братислава

Българската бадминтонистка Гергана Павлова се класира за финала на единично жени на международния турнир "Future Series" в Братислава (Словакия).

Националката, която е поставена под номер 2 в схемата, се наложи над квалификантката Пей-ю Ли (Тайван) с 21:13, 21:14. Така тя записа четвърта поредна победа в надпреварата.

В спор за титлата по-късно днес Павлова ще играе срещу победителката от двубоя между Уляна Волская (Полша) и Карин Ти (Малайзия).