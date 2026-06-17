Гергана Топалова измъкна драматична победа на старта в Юстад

Гергана Топалова започна успешно участието си на турнира по тенис на клей в Юстад (Швеция) с награден фонд от 30 хиляди евро. Поставената под №4 в схемата българка се наложи над представителката на Нидерландия Лус Ебелинг Конинг със 7:6(5), 3:6, 7:6(6) след изключително оспорван двубой, продължил 2 часа и 48 минути.

Първият сет предложи множество обрати и цели осем пробива. В тайбрека Топалова демонстрира по-здрави нерви и след равенство 5:5 спечели две поредни точки, за да поведе в резултата.

Нидерландката отвърна във втората част и изравни след 6:3, което изпрати мача в решителен трети сет. В него българката започна отлично и поведе с 4:0, но съперничката ѝ успя да се върне в двубоя. При 5:4 Топалова сервираше за победата, но допусна пробив и изходът на срещата отново трябваше да бъде решен в тайбрек.

В него българката изоставаше с 3:5 и дори трябваше да спасява мачбол. Тя обаче показа характер, спечели три поредни точки и стигна до драматичния успех, който ѝ осигури място във втория кръг на надпреварата.