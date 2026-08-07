Три мача с българско участие ще се изиграят на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив

Три поредни мача с българско участие ще се изиграят днес на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

И трите срещи с българско участие са на Централния корт. Програмата започва в 15:00 часа, а входът за зрителите е свободен.

Първи на корта ще излезе държавният шампион на България при мъжете Джордж Лазаров, който ще играе на четвъртфиналите на сингъл срещу испанеца Карлос Санчес Ховер.

След това ще се състои изцяло българският четвъртфинал между Пьотр Нестеров и Адриан Андреев.

Програмата на централния корт ще завърши с полуфинала на двойки между българина Антъни Генов и Чарлз Бари (Република Ирландия) срещу бразилците Едуардо Рибейро и Жоао Виктор Лурейро.