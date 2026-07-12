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Германец пое юздите в Лудогорец

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Новият треньор на разградчани идва след богат опит в Бундеслигата.

Германец пое юздите в Лудогорец
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Лудогорец намери решения на треньорската криза. Разградчани ще бъдат водени от Томас Райс, обявиха днес официално от клуба. Старши треньорът вече е в Разград, където финализира своята договорка с ръководството на „орлите“, макар че не се съобщава за колко време ще си сътрудничат двете страни. Германецът идва със свои екип.

Негови асистенти ще бъдат опитният нидерландски специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. Той заменя Пер-Матиас Хьогмо, под чието ръководство „зелените“ развалиха серията си от 14 поредни титли на България.

Тон Локхоф има впечатляваща кариера както като футболист, така и като треньор. Като състезател записва близо 600 мача с екипите на НАК Бреда, ПСВ Айндховен и Фейенорд. В треньорската си кариера е бил старши треньор на НАК Бреда, Екселсиор и ВВВ-Венло, а като помощник-треньор е работил в щабовете на Ред Бул Залцбург, ПАОК, Щутгарт, Волфсбург и Самсунспор.

Зенкович е бил помощник треньор във Вердер (Бремен) в периода 2020 - 2022 г. Впоследствие работи в белгийския Брюж и германския РБ Лайпциг.

За последно Райс е бил начело на Самсунспор, където прекара между 2024 и 2026 година. Под негово ръководство тимът спечели бронзовите медали през 2025 г. в турската Суперлига, за да се завърне в европейските клубни турнири след 30-годишна пауза. Така през миналия сезон отборът от Самсун стигна до елиминациите на Лигата на конференциите.

Преди това 52-годишният специалист е водил първия и втория отбор на германския Бохум, както и Шалке 04. Освен това наставникът е ръководил и женския отбор на Бохум. С въпросния отбор при мъжете печели титлата във Втора Бундеслига.

#Първа лига 2026/2027 #Томас Райс #ПФК Лудогорец

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