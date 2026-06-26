БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за „Баба Алино“: 25 са...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Германецът Вадим Розенщайн обяви, че ще се кандидатира за президент на ФИДЕ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

През 2025 година Вадим Розенщайн се кандидатира за президент на Германската шахматна федерация, но впоследствие оттегли кандидатурата си.

германецът вадим розенщайн обяви кандидатира президент фиде
Снимка: БТА
Слушай новината

Германският бизнесмен Вадим Розенщайн съобщи в социалната мрежа Х, че се кандидатира за президент на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) и ще участва в предстоящите избори.

"Моето виждане е ясно: ФИДЕ трябва да стане една от най-уважаваните организации в света на международния спорт", написа 35-годишният Розенщайн в профила си.

Бизнесът на кандидата за президент на ФИДЕ е свързан с недвижимите имоти, инженерството и логистиката. Той е собственик на компанията WR Group, която е главен партньор на световните първенства по шахмат. Най-успешният шахматист на нашето време - Магнус Карлсен, пък играе за клуба, носещ същото име.

През 2025 година Вадим Розенщайн се кандидатира за президент на Германската шахматна федерация, но впоследствие оттегли кандидатурата си.

От 2018 година насам президент на ФИДЕ е Аркадий Дворкович, чиято кандидатура се поддържа от Шахматната федерация на Русия.

#Вадим Розенщайн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
4
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
5
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
Гълъб Донев: Служителите на МВР и военните ще си плащат осигуровките от догодина
6
Гълъб Донев: Служителите на МВР и военните ще си плащат...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Други спортове

Кими Антонели даде най-добро време в първата тренировка преди Гран при на Австрия
Кими Антонели даде най-добро време в първата тренировка преди Гран при на Австрия
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Кличко идва в България по покана на Красимир Инински Владимир Кличко идва в България по покана на Красимир Инински
Чете се за: 01:52 мин.
Гледайте финалите на Световната купа по модерен петобой в Будапеща пряко по БНТ 3 Гледайте финалите на Световната купа по модерен петобой в Будапеща пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
БНТ 3 излъчва автомобилното състезание 24 часа на Спа БНТ 3 излъчва автомобилното състезание 24 часа на Спа
Чете се за: 00:30 мин.
Никола Цолов даде второ време в тренировката преди Гран при на Австрия Никола Цолов даде второ време в тренировката преди Гран при на Австрия
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кресненското дефиле е затворено за движение след инцидента с валяка Кресненското дефиле е затворено за движение след инцидента с валяка
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Обвиняемият за убийствата в Угърчин остава в ареста, реши Окръжният...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ