Германия и Италия правят културен маршрут по стъпките на Гьоте

Германия и Италия планират нов културен маршрут, вдъхновен от пътешествията на писателя Йохан Волфганг фон Гьоте.

Идеята е маршрутът да следва местата, които Гьоте посещава по време на пътуването си из Италия между 1786 и 1788 г., описано в книгата му „Пътешествие в Италия“. Поетът минава през Верона, Венеция, Флоренция, Неапол и Сицилия, а най-дълго остава в Рим, където днес има музей, посветен на него.

Проектът беше договорен по време на среща в Рим между германския министър на културата Волфрам Ваймер и италианския му колега Алесандро Джули.

Целта на маршрута е да покаже как Италия е повлияла на творчеството и мисленето на Гьоте и защо страната се превръща в мечтана дестинация за много германци и до днес.

Проектът ще комбинира реални пътувания и дигитални преживявания, планирани са интерактивно приложение и изложба в Музея на Гьоте в Рим през есента. Идеята е маршрутът да привлече както любителите на културата, така и млади хора от цял свят.