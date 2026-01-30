Германия победи Хърватия и се класира за четвърти път в историята на финал на европейски първенства по хандбал за мъже

Националният отбор на Германия достигна за четвърти път в историята финалния мач на европейското първенство по хандбал за мъже, след като спечели с 31:28 (17:15) срещу Хърватия в Хернинг, Дания. По-късно днес домакините играят във втория полуфинал срещу отбора на Исландия.

Олимпийските вицешампиони доминираха през по-голямата част от мача и завършиха първото полувреме с два гола преднина. Въпреки че Давид Мандич доближи хърватите на едно попадение, Германия направи серия от четири безответни и контролираше мача до края.

Андреас Волф бе избран за най-добър играч в срещата в зала "Юске Банк Боксен", която приема двубоите за разпределение на местата от първо до шесто. Днес вратарят направи 13 спасявания и завърши с 32% отразени изстрели, а най-резултатен бе Лукас Цербе с шест попадения за германците, включително два наказателни удара. Тин Лучин вкара шест пъти за хърватите.

Така германците, двукратни континентални шампиони, се класираха на финал за първи път от 2016, когато надвиха Испания на финала. Хърватите пък си остават с трите сребърни отличия на континенталния турнир.

По-рано днес Португалия надигра петкратния шампион Швеция с 36:35 (16:16) и зае петото място. В късния мач от 21:30 часа българско време олимпийският и световен шампион Дания ще излезе като изявен фаворит срещу отбора на Исландия, чието рекордно класиране е трето място от 2010.