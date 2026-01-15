БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Германия, Швеция и Норвегия изпращат военни в Гренландия

Чете се за: 01:02 мин.
Няма пробив около бъдещето на Гренландия след дългоочакваните разговори във Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че Съединените щати трябва да поемат контрол над арктическия остров. Според него Дания няма достатъчен капацитет да гарантира сигурността в региона.

След срещи между представители на Гренландия, Дания и САЩ не беше постигнато сближаване на позициите. Датският външен министър призна, че разговорите не са довели до съгласие.

Междувременно Германия, Швеция и Норвегия обявиха, че изпращат военни в Гренландия. От местните власти обаче заявяват, че засега не очакват военна намеса от страна на САЩ.

Дания също увеличава военното си присъствие на острова, като подчертава, че действията са в рамките на НАТО и не се очаква конфликт между страни от Алианса.

Магия от Хари Потър превзе църква в Берлин
Магия от Хари Потър превзе църква в Берлин
Николай Младенов подбира новото управление на Газа Николай Младенов подбира новото управление на Газа
Чете се за: 01:27 мин.
Топмоделът Ирина Шейк навърши 40 години Топмоделът Ирина Шейк навърши 40 години
Чете се за: 00:35 мин.
Актьорът Алън Къминг получи звезда на Алеята на славата Актьорът Алън Къминг получи звезда на Алеята на славата
Чете се за: 00:35 мин.
Умен кантар с изкуствен интелект следи теглото и здравето на хората Умен кантар с изкуствен интелект следи теглото и здравето на хората
Чете се за: 00:37 мин.
Франция въвежда нови правила за използването на социалните мрежи от деца Франция въвежда нови правила за използването на социалните мрежи от деца
Чете се за: 00:25 мин.

Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
