Германия, Швеция и Норвегия изпращат военни в Гренландия

Няма пробив около бъдещето на Гренландия след дългоочакваните разговори във Вашингтон.

Американският президент Доналд Тръмп отново заяви, че Съединените щати трябва да поемат контрол над арктическия остров. Според него Дания няма достатъчен капацитет да гарантира сигурността в региона.

След срещи между представители на Гренландия, Дания и САЩ не беше постигнато сближаване на позициите. Датският външен министър призна, че разговорите не са довели до съгласие.

Междувременно Германия, Швеция и Норвегия обявиха, че изпращат военни в Гренландия. От местните власти обаче заявяват, че засега не очакват военна намеса от страна на САЩ.

Дания също увеличава военното си присъствие на острова, като подчертава, че действията са в рамките на НАТО и не се очаква конфликт между страни от Алианса.