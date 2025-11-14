БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа, заподозряна в трафик на близо 900 души в Европа между 2021 и 2023 г., съобщиха властите, предаде Ройтерс.

Полицаите са иззели огнестрелно оръжие и пари в брой и са арестували двама души в Германия и четирима във Франция, съобщи службата на Европейския съюз за полицейско сътрудничество Европол.

"Мрежата е заподозряна в организиране на канал за редовен трафик на мигранти от Турция през Сърбия и Австрия до Германия и Франция", се добавя в изявлението.

Полицейската операция е започнала вчера, съобщи още Европол.

#европол #трафик на мигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
2
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
3
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
4
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
5
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
6
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени
Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени
Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени
Чете се за: 02:22 мин.
Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения
Чете се за: 03:42 мин.
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III Великобритания се готви за официалния рожден ден на крал Чарлз III
Чете се за: 01:20 мин.
Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне четирима са убити Киев е в пламъци и отломки от ракети - над 30 са ранени, поне четирима са убити
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ