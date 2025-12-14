Германските власти задържаха петима души по подозрение, че са планирали нападение на коледен базар

Петима мъже са били задържани по подозрение, че са планирали нападение на коледен базар в Южна Германия, съобщи прокуратурата в Мюнхен, цитирана от ДПА.

Официални заповеди за арест са издадени срещу четирима от тях, докато петият е задържан превантивно. Те са заподозрени, че са планирали атака на базар в района на Динголфинг в южната част на Бавария, се казва в съобщението.

В момента прокуратурата подозира, че мотивите зад планираното нападение са ислямистки и че то е трябвало да бъде извършено с помощта на автомобил. Според информацията до момента арестите са били извършени в петък.

Прокуратурата съобщи, че става въпрос за 56-годишен египтянин, 37-годишен сириец и трима мароканци на възраст съответно 22, 28 и 30 години. Първоначалните данни от разследването сочат, че египтянинът е призовал за нападение в джамия в района на Динголфинг-Ландау. Засега не е ясно кога е трябвало да бъде извършена атаката и колко конкретни са били плановете.

Баварският вътрешен министър Йоахим Херман заяви: