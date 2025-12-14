БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Германските власти задържаха петима души по подозрение, че са планирали нападение на коледен базар

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Това съобщи прокуратурата в Мюнхен

германските власти задържаха петима души подозрение планирали нападение коледен базар
Снимка: БТА
Петима мъже са били задържани по подозрение, че са планирали нападение на коледен базар в Южна Германия, съобщи прокуратурата в Мюнхен, цитирана от ДПА.

Официални заповеди за арест са издадени срещу четирима от тях, докато петият е задържан превантивно. Те са заподозрени, че са планирали атака на базар в района на Динголфинг в южната част на Бавария, се казва в съобщението.

В момента прокуратурата подозира, че мотивите зад планираното нападение са ислямистки и че то е трябвало да бъде извършено с помощта на автомобил. Според информацията до момента арестите са били извършени в петък.

Прокуратурата съобщи, че става въпрос за 56-годишен египтянин, 37-годишен сириец и трима мароканци на възраст съответно 22, 28 и 30 години. Първоначалните данни от разследването сочат, че египтянинът е призовал за нападение в джамия в района на Динголфинг-Ландау. Засега не е ясно кога е трябвало да бъде извършена атаката и колко конкретни са били плановете.

Баварският вътрешен министър Йоахим Херман заяви:

"Благодарение на отличното сътрудничество между нашите служби за сигурност няколко заподозрени бяха арестувани за много кратко време и така беше предотвратено евентуално нападение с ислямистки подбуди в Бавария."

#петима задържани #коледен базар #Германия

