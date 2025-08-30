БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гигантски африкански охлюви гостуват на Природонаучния музей във Варна (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
варна изложба гигантски африкански охлюви снимки
Изложба на гигантски африкански охлюви отвори врати в Природонаучния музей във Варна. Най-големите са от групата "ахатини" и с основание са основната част от изложбата. Редом с "чудовищата" посетителите могат да видят и няколко по-малки, но впечатляващи вида от различни краища на света.

Представи са екземпляри от най-едрите, с максималните им размери. Сред тях е и най-големият сухоземен охлюв в света. Сред видовете няма токсични. Едрите охлюви са ядливи, дори в Африка има ферми за отглеждането им.

Снимки: БТА

