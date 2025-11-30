БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гимнастичките със синдром на Даун показаха умения на "Адриана Дунавска"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Участието им беше особено вълнуващо, тъй като турнирът, организиран от клуб по художествена гимнастика ЦСКА, отбеляза 70-годишнината от своето създаване.

Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира „Адриана Дунавска“
Снимка: Федерация адаптирана физическа подготовка
Слушай новината

Гимнастичките със синдром на Даун се включиха специално в турнира по художествена гимнастика за приз „Адриана Дунавска“, който се проведе в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“.

Състезателките от Федерация Адаптирана физическа активност – България – Диляна Попова, Василена Богданова, Томислава Стоянова и Ивана Кирилова – демонстрираха своите съчетания с усмивки, увереност и истинска любов към спорта, показвайки талант и смелост на терена.

Участието им беше особено вълнуващо, тъй като турнирът, организиран от клуб по художествена гимнастика ЦСКА, отбеляза 70-годишнината от своето създаване.

Гимнастичките използваха изявата като част от подготовката си за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще включва пет спорта – спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Шампионатът ще се проведе в София между 15 и 19 юни 2026 г.

#Адриана Дунавска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
6
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Художествена гимнастика

Гледайте финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика НА ЖИВО по БНТ 3
Гледайте финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика НА ЖИВО по БНТ 3
Илиана Раева: Това преизбиране е блестящ атестат за труда и авторитета на Християна Тодорова Илиана Раева: Това преизбиране е блестящ атестат за труда и авторитета на Християна Тодорова
Чете се за: 01:07 мин.
Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика
Чете се за: 02:20 мин.
Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата
Чете се за: 03:07 мин.
Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 01:37 мин.
БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Доматите и краставиците все по-скъпи Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване
Чете се за: 01:12 мин.
По света
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ