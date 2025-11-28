Комплекс "СамЕлион" в Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика.

Сред важните решения, които бяха взети, е кой ще бъде домакин на световното първенство през 2028 година. Кандидати бяха Австрия и Финландия, а делегатите решиха надпреварата да се състои в австрийския град Грац.

Шампионатът на планетата през 2026-а ще се проведе в Осака (Япония), а през 2027-а в Париж (Франция).

Съгласно устава на Международната федерация, Общото събрание избира Съвета на IFAGG. Той се състои от председател и осем членове. Мандатът на председателя и на членовете на Съвета е четири години.

Президентът Лилия Морозова и членовете Елена Дукова (България), Анели Рига (Канада), Рената Врбова (Чехия), Саори Кубота (Япония), Сара Шериф и Яна Видениус (Финландия) продължават работата си.

На Генералната асамблея бяха избрани още двама членове на Съвета и председател на Дисциплинарния комитет на IFAGG. Новите членове са Леа Криби (Естония) и Лейла Тимофеева (Франция).

Утре в Самоков започва световното първенство по естетическа групова гимнастика за жени и за девойки с участието на 77 отбора от над 30 държави.

Финалите ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3.