ИЗВЕСТИЯ

От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Комплекс "СамЕлион" в Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика.

Сред важните решения, които бяха взети, е кой ще бъде домакин на световното първенство през 2028 година. Кандидати бяха Австрия и Финландия, а делегатите решиха надпреварата да се състои в австрийския град Грац.

Шампионатът на планетата през 2026-а ще се проведе в Осака (Япония), а през 2027-а в Париж (Франция).

Съгласно устава на Международната федерация, Общото събрание избира Съвета на IFAGG. Той се състои от председател и осем членове. Мандатът на председателя и на членовете на Съвета е четири години.

Президентът Лилия Морозова и членовете Елена Дукова (България), Анели Рига (Канада), Рената Врбова (Чехия), Саори Кубота (Япония), Сара Шериф и Яна Видениус (Финландия) продължават работата си.

На Генералната асамблея бяха избрани още двама членове на Съвета и председател на Дисциплинарния комитет на IFAGG. Новите членове са Леа Криби (Естония) и Лейла Тимофеева (Франция).

Утре в Самоков започва световното първенство по естетическа групова гимнастика за жени и за девойки с участието на 77 отбора от над 30 държави.

Финалите ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3.

Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното
Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното
Първенството на планетата в Самоков ще приеме 77 тима при жените и...
Чете се за: 01:22 мин.
#Световно първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2025 г. #Естетическа групова гимнастика

