Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното

Българските отбори направиха официална подиум тренировка преди световното първенство по естетическа групова гимнастика, което започва утре в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

България ще бъде представена при девойките от Национален отбор, Академик, Афродита и Етър Елит, а при жените от The National Team, Велбъжд и Академик.

Фаворит за титлата е национален отбор жени в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева с треньор Кристина Ташева. Националките показаха своята композиция пред близо 40 съдии от над 30 държави.

По време на подиум тренировките залата беше почти пълна, тъй като в Самоков се събират най-силните състави в света от България, Финландия, Русия, Казахстан, Естония, Беларус, Украйна, Япония, САЩ и други.

Световното първенство ще приеме 77 тима при жените и при девойките, а финалите ще може да наблюдавате по БНТ 3!