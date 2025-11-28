БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Първенството на планетата в Самоков ще приеме 77 тима при жените и при девойките, а финалите ще може да наблюдавате по БНТ 3!

Български национален отбор по естетическа групова гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските отбори направиха официална подиум тренировка преди световното първенство по естетическа групова гимнастика, което започва утре в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

България ще бъде представена при девойките от Национален отбор, Академик, Афродита и Етър Елит, а при жените от The National Team, Велбъжд и Академик.

Фаворит за титлата е национален отбор жени в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева с треньор Кристина Ташева. Националките показаха своята композиция пред близо 40 съдии от над 30 държави.

По време на подиум тренировките залата беше почти пълна, тъй като в Самоков се събират най-силните състави в света от България, Финландия, Русия, Казахстан, Естония, Беларус, Украйна, Япония, САЩ и други.

Световното първенство ще приеме 77 тима при жените и при девойките, а финалите ще може да наблюдавате по БНТ 3!

#Световно първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2025 г. #Български национален отбор по естетическа гимнастика за девойки #Естетическа групова гимнастика #Български национален отбор по естетическа гимнастика за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
2
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
3
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
4
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
5
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
6
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Художествена гимнастика

БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина
БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина
България със сериозно присъствие на конгреса на Европейската гимнастика България със сериозно присъствие на конгреса на Европейската гимнастика
Чете се за: 02:10 мин.
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.
България е готова да посрещне световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков България е готова да посрещне световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков
Чете се за: 02:10 мин.
Българската федерация по естетическа групова гимнастика благодари за подкрепата на ММС относно световното в Самоков Българската федерация по естетическа групова гимнастика благодари за подкрепата на ММС относно световното в Самоков
Чете се за: 01:02 мин.
Мария Петрова в предаването "Зала на славата" Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 06:42 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ