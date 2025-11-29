Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика

Бронзовата медалистка от Рио 2016 и част от легендарния ансамбъл на България Християна Тодорова получи нов вот на доверие и беше преизбрана за член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Решението бе взето на Конгреса на организацията, провел се в Прага, а българката събра най-високия резултат — 17 гласа.

„Много съм развълнувана! Да бъда преизбрана с такова доверие е огромна чест и привилегия. Това е знак, че вървим в правилната посока, но и напомняне, че отговорността става още по-голяма“, сподели Тодорова за страницата на БФХГ във Фейсбук.

Паралелно с това Елисо Бедошвили от Грузия бе утвърдена за втори пореден мандат като президент на Техническия комитет. Тя беше единственият кандидат и получи подкрепата на делегатите. Бедошвили е международен съдия от най-високата категория „Бреве“ и дългогодишен специалист в развитието на художествената гимнастика.

„Поздравявам нашия президент Елисо Бедошвили. Вярвам в нейния професионализъм, доброта и богат опит. Предстои ни вдъхновяваща и отговорна работа. Сърдечно благодаря на Българската федерация по художествена гимнастика, на нашата делегация тук в Прага, както и на Илиана Раева, Невяна Владинова и Красимир Дунев за подкрепата, доверието и любовта“, допълни Тодорова.

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова също изрази гордост от успеха на своята колежка: „Гордея се с Християна. Никога не съм се съмнявала в нейния път и силата, с която преследва целите си. Най-многото получени гласове са доказателство за отдадеността и професионализма ѝ. Убедена съм, че ще продължи да работи с визия за бъдещето на художествената гимнастика. БФХГ е твърдо зад нея“, каза Владинова.

Междувременно олимпийският вицешампион на халки и генерален секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев не успя да влезе в Изпълнителния комитет на Европейската гимнастика.