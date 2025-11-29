БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Решението бе взето на Конгреса на организацията, провел се в Прага, а българката събра най-високия резултат — 17 гласа.

Християна Тодорова
Снимка: БФХГ
Слушай новината

Бронзовата медалистка от Рио 2016 и част от легендарния ансамбъл на България Християна Тодорова получи нов вот на доверие и беше преизбрана за член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Решението бе взето на Конгреса на организацията, провел се в Прага, а българката събра най-високия резултат — 17 гласа.

„Много съм развълнувана! Да бъда преизбрана с такова доверие е огромна чест и привилегия. Това е знак, че вървим в правилната посока, но и напомняне, че отговорността става още по-голяма“, сподели Тодорова за страницата на БФХГ във Фейсбук.

Паралелно с това Елисо Бедошвили от Грузия бе утвърдена за втори пореден мандат като президент на Техническия комитет. Тя беше единственият кандидат и получи подкрепата на делегатите. Бедошвили е международен съдия от най-високата категория „Бреве“ и дългогодишен специалист в развитието на художествената гимнастика.

„Поздравявам нашия президент Елисо Бедошвили. Вярвам в нейния професионализъм, доброта и богат опит. Предстои ни вдъхновяваща и отговорна работа. Сърдечно благодаря на Българската федерация по художествена гимнастика, на нашата делегация тук в Прага, както и на Илиана Раева, Невяна Владинова и Красимир Дунев за подкрепата, доверието и любовта“, допълни Тодорова.

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова също изрази гордост от успеха на своята колежка: „Гордея се с Християна. Никога не съм се съмнявала в нейния път и силата, с която преследва целите си. Най-многото получени гласове са доказателство за отдадеността и професионализма ѝ. Убедена съм, че ще продължи да работи с визия за бъдещето на художествената гимнастика. БФХГ е твърдо зад нея“, каза Владинова.

Междувременно олимпийският вицешампион на халки и генерален секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев не успя да влезе в Изпълнителния комитет на Европейската гимнастика.

#Християна Тодорова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
1
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
2
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
3
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Художествена гимнастика

Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата
Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата
Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика Самоков беше домакин на Генералната асамблея на Международната федерация по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 01:37 мин.
БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина БФХГ поздрави клуб "Художествена гимнастика - ЦСКА" за 70-ата му годишнина
Чете се за: 01:40 мин.
Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното Националните отбори по естетическа групова гимнастика направиха подиум тренировка преди световното
Чете се за: 01:22 мин.
България със сериозно присъствие на конгреса на Европейската гимнастика България със сериозно присъствие на конгреса на Европейската гимнастика
Чете се за: 02:10 мин.
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир? "Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Aвиокомпании по света прекъснаха част от полетите си заради...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ