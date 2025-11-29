Илиана Раева: Това преизбиране е блестящ атестат за труда и авторитета на Християна Тодорова

Илиана Раева коментира преизбирането на Християна Тодорова за нов мандат като член на Техническия комитет по време на 31-вия Изборен конгрес на Европейската гимнастика в Прага.

"Преизбирането на Християна Тодорова за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с най-много гласове, е категоричен и ярък атестат за изключителната ѝ работа през последните години. Този избор е признание за професионализма, авторитета и високия стандарт, който тя неизменно отстоява. Като един от най-успешните български съдии и председател на Съдийската комисия към БФХГ, Християна утвърди България като стабилен и уважаван фактор в съдийската общност. С дълбока вяра в един силен, уверен и успешен мандат, съм убедена, че именно тя ще покаже най-доброто лице на България и на българската школа в света на художествената гимнастика", коментира президентът на БФХГ.