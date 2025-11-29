БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Илиана Раева: Това преизбиране е блестящ атестат за труда и авторитета на Християна Тодорова

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Конгресът се проведе в Прага.

Илиана Раева и Християна Тодорова
Снимка: БФХГ
Илиана Раева коментира преизбирането на Християна Тодорова за нов мандат като член на Техническия комитет по време на 31-вия Изборен конгрес на Европейската гимнастика в Прага.

"Преизбирането на Християна Тодорова за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с най-много гласове, е категоричен и ярък атестат за изключителната ѝ работа през последните години. Този избор е признание за професионализма, авторитета и високия стандарт, който тя неизменно отстоява. Като един от най-успешните български съдии и председател на Съдийската комисия към БФХГ, Християна утвърди България като стабилен и уважаван фактор в съдийската общност. С дълбока вяра в един силен, уверен и успешен мандат, съм убедена, че именно тя ще покаже най-доброто лице на България и на българската школа в света на художествената гимнастика", коментира президентът на БФХГ.

Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика
Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика
Решението бе взето на Конгреса на организацията, провел се в Прага,...
Чете се за: 02:20 мин.
