Гимнастичките със синдром на Даун показаха умения на турнира "Адриана Дунавска"

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Участието им беше особено вълнуващо, тъй като турнирът, организиран от клуб по художествена гимнастика ЦСКА, отбеляза 70-годишнината от своето създаване.

Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира „Адриана Дунавска“
Снимка: Федерация адаптирана физическа подготовка
Гимнастичките със синдром на Даун се включиха в турнира по художествена гимнастика за приз „Адриана Дунавска“, който се проведе в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“.

Състезателките от Федерация Адаптирана физическа активност – България – Диляна Попова, Василена Богданова, Томислава Стоянова и Ивана Кирилова – демонстрираха своите съчетания с усмивки, увереност и истинска любов към спорта, показвайки талант и смелост на терена.

Участието им беше особено вълнуващо, тъй като турнирът, организиран от клуб по художествена гимнастика ЦСКА, отбеляза 70-годишнината от своето създаване.

Гимнастичките използваха изявата като част от подготовката си за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще включва пет спорта – спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Шампионатът ще се проведе в София между 15 и 19 юни 2026 г.

