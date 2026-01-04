Гийом Де Мевиус поведе в рали Дакар след първия етап в Саудитска Арабия

Защитаващият титлата си шампион в рали Дакар от Саудитска Арабия Язид Ал-Раджи срещна затруднения в първия етап в тазгодишното издание на престижната надпревара, като изостана сериозно след наказание след лидера Гийом де Мевиус с X-Raid Mini.

Ал-Раджи беше наказан за пропускане на контролен пункт и превишена скорост и в крайна сметка изостана на близо 29 минути от лидера Де Мевиус, като предстоят още 12 етапа от състезанието за издръжливост през следващите две седмици в Саудитска Арабия.

Петкратният победител от Катар Насер Ал-Атия с Дачия завърши втори етапа на 40 секунди след водача.

Чешкият пилот Мартин Прокоп от отбора на Орлен Джипокар завърши на трето място на 1:27 минута след лидера в 305 километровата отсечка около Янбу на брега на Червено море.

Французинът Себастиан Льоб с Дачия, един от фаворитите в надпреварата, завърши десети в първия етап на повече от три минути след водача Де Мевиус.

Шведът Матиас Екстром с Форд, който вчера спечели пролога, водеша на няколко контролни пункта, но в крайна сметка завърши на 4-та позиция.

В категорията мотоциклети испанецът Едгар Канет е първи пред съотборника си от KTM Даниел Сандърс, след като двамата завършиха пролога в този ред, а американецът Рики Брабек с Хонда се класира трети.

В понеделник състезателите ще стартират в първия си голям ден от надпреварата, отправяйки се към Ал Ула след повече от 500 километра, 400 от които с времеизмерване.

Снимки: БТА