Гледайте двата полуфинала и грандиозния финал на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ

След повече от месец, наситен с футболни емоции в ефира на Българската национална телевизия, ФИФА Световно първенство по футбол 2026 навлиза в ключовата си фаза.

Първият полуфинал е на 14 юли, вторник, като ще противопостави отборите на Франция и Испания. Студийната програма на БНТ – „Трето полувреме“, започва в 21:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 със специални гости Явор Вълчинов, Антон Велков, Благой Георгиев и Ангел Славков.

Вторият полуфинал е на 15 юли, сряда, като ще противопостави отборите на Англия и Аржентина. В студиото на „Трето полувреме“ ще бъдат националният селекционер Александър Димитров, Михаил Мадански, Станислав Ангелов и Николай Димитров. Началото е в 21:00 по БНТ 1 и БНТ 3.

След 38 дни футболни емоции, 103 мача и над 310 часа телевизионна продукция, която Българската национална телевизия създаде за своите зрители, дългоочакваният финал ще се изиграе в неделя, 19 юли, на стадиона в Ню Йорк.

Началото на предаването „Трето полувреме“ по БНТ 1 и БНТ 3 е в 20:30 ч., а 10 минути по-късно започва и церемонията по закриване на шампионата. Самият финал е с начало 22:00 ч., като за първи път на полувремето ще има музикално шоу, в което ще участват поп легендата Мадона, латино звездата Шакира, която изпълнява и песента на шампионата „Dai dai“, както и корейската бой-група BTS. Около полунощ ще стане ясно кой ще бъде 23-ят световен шампион и кой ще има невероятната чест да вдигне купата.

След финала на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 спортните емоции в ефира на Българската национална телевизия продължават и през август с поредица от престижни международни първенства.

От 31 юли до 16 август зрителите ще могат да проследят европейското първенство по плувни спортове в Париж. Между 10 и 16 август ще се проведе европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, а от 12 до 16 август – световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт на Майн.

Втората половина на месеца също предлага богата спортна програма в каналите на БНТ – европейското първенство по спортна гимнастика за жени (15–16 август) и за мъже (21–23 август) в Загреб, както и световното първенство по модерен петобой в Гуян, Китай (28–30 август).