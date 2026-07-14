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Хиляди посрещнаха норвежкия национален отбор в Осло

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Спорт
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Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете за вече традиционния ритуал, който стана известен по време на турнира.

Норвегия фенове
Снимка: БТА
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Десетки хиляди привърженици посрещнаха у дома норвежкият национален отбор след участието му на световното първенство по футбол.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва море от хора, които се тълпят, за да гледат как военният самолет ескортира играчите обратно до Осло, където ги очакваше кралско посрещане.

Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете за вече традиционния ритуал, който стана известен по време на турнира. Престолонаследникът Хокон поведе „гребането“, биейки барабан точно както капитанът Мартин Йодегор и Холанд направиха след победите на Норвегия на световното първенство. Празненствата включваха и парад в открит автобус.

#Мондиал 2026

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