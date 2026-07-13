Във Франция не мислят как да спрат само Ламин Ямал

Халфът на националния отбор на Франция по футбол Адриен Рабио говори на пресконференция преди полуфиналния сблъсък утре срещу европейския шампион Испания.

"Нямаме план анти Ямал. Съсредоточили сме се върху целия отбор на Испания, не само върху един играч. Те са опасни във всяко ниво - в притежанието на топката, в атаките на малки пространства, в комбинативната игра. Трябва да мислим за това, а не за определен играч", смята футболистът на Милан.

"Не си спомням точно какво съм казал за Ямал преди две години и, че му остава дълъг път, но по онова време трябва да е било вярно. Това е футболът, не ни е страх от никого. Влизаме в мача в най-доброто състояние", вярва той.

"Нищо не подсказва, че ще бием Испания. Но ние сме концентрирани, добре сме се подготвили за срещата. Уверени сме, но и смирени. Надявам се да отидем на финал", пожела си Рабио.

Пред медиите говори и защитникът на Франция Жул Кунде. "14 юли е национален празник на Франция, но и ден на траур за жертвите на атентата в Ница. Искаме да направим французите горди. Има огромен залог, мотивацията е на най-високо ниво, защото това е полуфинал на Световно първенство", казва футболистът на Барселона.

"Силата на Испания винаги е била в колектива, в притежанието на топката. В ДНК на отбора им е да изморяват съперника с постоянно движение от дясно наляво и обратно. Играта на Франция е базирана по-скоро на преход. Ще се опитаме да ги надиграем", каза Кунде.