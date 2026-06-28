Гледайте финалите на Световната купа по модерен петобой в Будапеща

36-те най-елитни състезатели на планетата се събират в меката на модерния петобой Будапеща за финалите на Световната купа. Най-добрият българин Тодор Михалев участва за рекорден пети пореден път в престижната надпревара, но не успя да преодолее полуфиналите при мъжете.

Битката за отличията може да гледате в неделя от 15:30 ч. в ефира на БНТ 3.

Кой ще триумфира със Световната купа по модерен петобой?

Гледайте в неделя, 28 юни по БНТ 3!