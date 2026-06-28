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Гледайте финалите на Световната купа по модерен петобой в Будапеща

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Спорт
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Битката за отличията при мъжете е в неделя от 15:30 ч. в ефира на БНТ 3.

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36-те най-елитни състезатели на планетата се събират в меката на модерния петобой Будапеща за финалите на Световната купа. Най-добрият българин Тодор Михалев участва за рекорден пети пореден път в престижната надпревара, но не успя да преодолее полуфиналите при мъжете.

Битката за отличията може да гледате в неделя от 15:30 ч. в ефира на БНТ 3.

Кой ще триумфира със Световната купа по модерен петобой?

Гледайте в неделя, 28 юни по БНТ 3!

#Световна купа по модерен петобой в Будапеща 2026

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