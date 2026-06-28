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Никола Цолов: Навлязох в страхотна серия и искам да продължа по този начин

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Спорт
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Българският пилот на Кампос Рейсинг триумфира в Австрия и вече има три победи в шест основни състезания от старта на сезона във Формула 2

Никола Цолов: Навлязох в страхотна серия и искам да продължа по този начин
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Никола Цолов, който спечели старта във Формула 2 в Австрия, заяви, че е много доволен от успеха си, но все още не бърза да мисли за титлата в този автомобилен клас.

Българският пилот на Кампос Рейсинг вече има три победи в шест основни състезания от старта на сезона и е само на две точки зад лидера в класирането Габриеле Мини. Италианецът финишира втори, което му позволи да съхрани крехък аванс пред българина.

"Състезанието беше много трудно, защото трябваше да запазя гумите си в жегата. Добрата новина бе, че по колата имаше големи подобрения спрямо събота. Чувствах се много добре в нея и много сигурен. В средата на състезанието имах лек контакт, но това се случва. Притесних се, че предното ми крило се е счупило, но все пак успях да финиширам и темпото беше страхотно", каза Цолов веднага след края.

"Стараех се през цялото време да не карам на абсолютния максимум, за да не износвам предните гуми. Ако не пазиш гумите, това ще се обърне срещу теб в края. Видях, че Алекс Дън натиска много и реших да намаля, да остана в DRS и да съхраня малко гумите си, което беше добър план. Видях, че той започва да страда и това беше моментът, в който стартирах моята атака. След това само контролирах темпото си", добави той.

"С жегата беше много трудно в колата, през цялото време устата ми беше суха, но беше вълнуващо. За мен е важно, че се доближих на две точки от Габриеле Мини в класирането, но аз продължавам да гледам старт за старт. Моята цел е да съм постоянен, но спечелих и стопих разликата. Това е добро постижение и е хубаво да имам този ритъм. През последните три кръга навлязох в страхотна серия и искам да продължа по този начин", завърши Цолов.

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#Никола Цолов

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