Глобиха член на СИК, гласувал два пъти през 2023 година

Варненският Районен съд глоби 71-годишен мъж, който на втория тур на местните избори през 2023 година гласувал два пъти, в две отделни избирателни секции. Мъжът гласувал първо във Варна, в секцията, в която бил ангажиран като член на СИК. Тогава той бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил необходимата декларация по образец.

След това, по време на обедната си почивка, той отишъл и гласувал и по постоянния си адрес. Според съда това е престъпление според Наказателния кодекс. 71-годишният мъж е неосъждан досега, пред съда той изрази съжаление за стореното, а съдебното му минало е чисто. С тези мотиви Районният съд го освободи от наказателна отговорност и му наложи - глоба от 511.29 евро, както и съдебните разноски. Това съдебно решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.



