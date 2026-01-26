БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:30 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Глобиха член на СИК, гласувал два пъти през 2023 година

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
глобиха член сик гласувал два 2023 година
Варненският Районен съд глоби 71-годишен мъж, който на втория тур на местните избори през 2023 година гласувал два пъти, в две отделни избирателни секции. Мъжът гласувал първо във Варна, в секцията, в която бил ангажиран като член на СИК. Тогава той бил вписан в допълнителната страница на избирателния списък и попълнил необходимата декларация по образец.

След това, по време на обедната си почивка, той отишъл и гласувал и по постоянния си адрес. Според съда това е престъпление според Наказателния кодекс. 71-годишният мъж е неосъждан досега, пред съда той изрази съжаление за стореното, а съдебното му минало е чисто. С тези мотиви Районният съд го освободи от наказателна отговорност и му наложи - глоба от 511.29 евро, както и съдебните разноски. Това съдебно решение може да бъде обжалвано в 15-дневен срок.

Product image
