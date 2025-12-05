БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

Глобиха Екс със 120 милиона евро

ЕК е установила, че нарушава европейските правила за прозрачност

Глобиха Екс със 120 милиона евро
Европейската комисия е установила, че "Екс" нарушава европейските правила за прозрачност и налага глоба от 120 милиона евро.

Европейската комисия съобщи, че е установила нарушение от страна на социалната мрежа "Екс" на европейските правила за прозрачност. Нарушенията са свързани с дизайна на синята отметка на потребителските профили, липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама, както и липсата на достъп до данни за изследователи.

Говорител на комисията уточни на пресконференция, че платформата е глобена със 120 милиона евро, като е възможно налагането на допълнителни наказания. Той отбеляза, че това е първата глоба, наложена по европейското законодателство за цифровите услуги.

Комисията отбелязва, че през декември 2023 г. предприе проверка дали "Екс" нарушава правилата при разпространение на незаконно съдържание и за ефективността на мерките за предотвратяване на манипулация на информацията. Тези проверки продължават, като през юли миналата година ЕК представи предварително заключение за нарушение.

Допълва се, че комисията е получила уверения от друга платформа - "ТикТок" - за осигуряване на база данни за разпространяваното рекламно съдържание. Платформата е поела ангажимент да вземе под внимание всички тревоги, изразени от комисията.

В съобщението се посочва, че европейските правила изискват платформите да поддържат достъпен регистър на разпространяваните реклами, който може да послужи за проверки, включително по време на избори. През февруари миналата година ЕК предприе проверка дали "ТикТок" нарушава изискванията и преди няколко месеца установи несъответствие, като проверката не е приключила. От декември миналата година комисията води разследване също дали "ТикТок" взима необходимите мерки за защита на изборите, се уточнява в съобщението.

