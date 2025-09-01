БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Глобяват над 1600 шофьори за превишена скорост в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
1600 шофьори бъдат глобени превишена скорост пловдив
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Общо 1611 водачи ще получат санкции за превишена скорост на територията на пловдивската дирекция на МВР, съобщиха от пресцентъра на полицията. Нарушителите са били установени чрез стационарни и мобилни камери. Само в рамките на миналата седмица при работа на терен екипи на сектор "Пътна полиция" са установили общо 2296 нарушения на Закона за движение по пътищата. Съставените актове са 184, а глобите с фиш – 501. Установени са и трима неправоспособни водачи и двама под въздействие на алкохол.

Едноседмичният усилен пътен контрол е обхванал и 67 двуколесни моторни превозни средства. Спрямо някои от водачите е взето административно отношение с девет акта и 13 фиша, а три мотоциклета са били спрени от движение заради технически неизправности в шумозаглушителните системи.

Допълнително са предприети и проверки по три клипа от системата за видеонаблюдение в Пловдив, документирали преминаването на мотористи с превишена скорост. Най-високата засечена скорост е била 108 км/ч, като за нея законът предвижда глоба от 700 лева и отнемане на свидетелство за правоуправление за три месеца, посочиха още от ОД на МВР - Пловдив.

През юли със стационарните и мобилните камери са регистрирани и 3471 нарушения на скоростните режими, за които съответните шофьори ще получат електронни фишове.

#ОДМВР- Пловдив #глоби за шофьори #превишена скорост

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Отиде си Кирил Кадийски
2
Отиде си Кирил Кадийски
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
3
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки...
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
4
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
6
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Регионални

Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Пожар изпепели 5 къщи в Белослав Пожар изпепели 5 къщи в Белослав
Чете се за: 00:27 мин.
Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля" Пропадна пътното платно на бул. "Панчо Владигеров" в участък между "Люлин" и "Обеля"
Чете се за: 00:45 мин.
Скорости над 220 км/ч на магистрала "Тракия" засякоха сливенски полицаи Скорости над 220 км/ч на магистрала "Тракия" засякоха сливенски полицаи
Чете се за: 01:05 мин.
Силен вятър и високи температури затрудняват гасенето на пожара в Рила Силен вятър и високи температури затрудняват гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 02:10 мин.
Един човек е загинал, а трима са ранени при катастрофа край Монтана Един човек е загинал, а трима са ранени при катастрофа край Монтана
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България
Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пожар изпепели 5 къщи в Белослав Пожар изпепели 5 къщи в Белослав
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане Водната криза в Брезник се задълбочава: От РЗИ предупредиха, че водата не е годна за миене и къпане
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отложиха за 12 септември делото "Адриан", битото дете не...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Три българчета с по два златни медала на престижно състезание по...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4...
Чете се за: 00:37 мин.
Национални отбори
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ