Гол в продължението донесе точка на Локомотив (Пловдив) срещу Септември

Отборите на Септември (София) и Локомотив (Пловдив) завършиха наравно 2:2 в среща от 11-ия кръг на Първа лига. на два пъти за домакините се разписа голмайсторът на тима Бертран Фурие, а за „смърговете“ точни бяха Парвиз Умарбаев и резервата Лукаш Райън, който донесе точката с гол в добавеното време на срещата.

След този мач Локомотив събра на сметката си 20 точки, като заема 4-та позиция в класирането. Септември са 13-ти с едва 8 спечелени точки от началото на сезона.

Гостите откриха резултата в последните секунди на първото полувреме. Лами проби по десния фланг и пусна остро подаване в наказателното поле успоредно на голлинията. Там капитанът Парвиз Умарбаев се хвърли на шпагат и засече за 0:1, с което даде аванс на „смърфовете“.

След почивката възпитаниците а Стамен Белчев успяха да осъществят пълен обрат в рамките само на две минути чрез Бертран Фурие. Френският голмайстор първо изравни резултата в 66-ата минута от дузпа, отсъдена след намеса на ВАР за игра с ръка в полето на капитана Парвиз Умарбаев. 120 секунди по-късно Фурие засече изключително елегантно с крак центриране от дясно и прати за втори път топката във вратата на Локомотив, като по този начин оформи и пълния обрат в срещата.

Локомотив успя да стигне до точката дълбоко в добавеното време, когато се разписа появилият се на терена в началото на втората част Лукаш Райън.

Първа лига: Септември - Локомотив Плодив (ГАЛЕРИЯ)