Голям пожар горя в жилищна кооперация в Пловдив

Голям пожар в жилищна кооперация в Пловдив. Обгазен е един човек, нанесени са и значителни материални щети в блока на улица "Петър Стоев" в район "Южен".

Огънят е тръгнал от последния етаж, като бързо е обхванал и таванските части. За да достигнат до запаления апартамент, екипите на пожарната са използвали и механична стълба.

В жилището живее трудноподвижна жена, която е успяла да излезе навреме. Всички хора от 4-етажната сграда са евакуирани. Пожарът вече е потушен.