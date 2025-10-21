БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Голямата фаворитка в Гуанджоу отпадна още в първия кръг на турнира

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Четвъртата, петата и осмата поставена също са аут.

Джесика Бузас Манейро
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Водачката в схемата Джесика Бузас Манейро (Испания) отпадна още в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Гуанджоу (Китай) от сериите WTA 250.

Испанката отстъпи на старта пред преминалата през квалификациите Лулу Сун (Нова Зеландия) с 6:7(3), 6:7(2) за два часа и една минута игра.

Съперничка на новозеландката във втори кръг ще бъде участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Яфан Ван.

Втората поставена Ан Ли (САЩ) се наложи над представителката на Андора Виктория Хименес Касинцева с 6:4, 7:6(4) в двубой, продължил час и 54 минути и в следващия етап очаква сблъсък с колумбийката Камила Осорио, която елиминира Лучия Бронзети (Италия) с 6:1, 6:2.

Четвъртата в схемата Александра Еала от Филипините отпадна в първия кръг след поражение от американската квалификантка Клеър Лу с 6:2, 4:6, 4:6 за два часа и 30 минути игра. За Лу предстои да се изправи срещу унгарката Анна Бондар, която се справи с участващата с "уайлд кард" китайка Ханюй Го.

Американката Кейти МакНали преодоля Кая Юван (Словения) с 6:3, 1:6, 6:3 и ще играе в следващия кръг срещу австралийката Айла Томлянович, който се класира напред след победа над петата поставена Алиша Паркс (САЩ) със 7:5, 7:5 в мач, продължил час и 53 минути.

Шестата поставена Юлия Путинцева от Казахстан елиминира рускинята Алина Корнеева със 7:6(2), 4:6, 6:4 за два часа и 28 минути игра. Във втория кръг Путинцева ще има за противничка германката Ела Зайдел, която се наложи над французойката Леолия Жанжан с 6:2, 6:2.

Осмата в схемата рускиня Полина Кудерметова приключи участието си в първия кръг след поражение с 6:1, 1:6, 2:6 от представителката на Франция Сара Ракотоманга Раджаона, която ще се противопостави на американката Кейти Волинец в следващия етап. Волинец победи на старта Катаржина Кава (Полша) след обрат с 4:6, 6:2, 6:2 за два часа и шест минути.

В друг мач от първия кръг Шуай Джан (Китай) отстрани Анастасия Захарова от Русия с 6:4, 6:1.

#Шуан Джан #Сара Ракотоманга Раджаона #Клеър Лу #WTA 250 в Гуанджоу #Джесика Бузас Манейро #Полина Кудерметова #Александра Еала #Ан Ли #Алиша Паркс #Лулу Сун #Кейти МакНали #Айла Томлянович #Юлия Путинцева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: WTA

Лиа Каратанчева отново без успех от турнир на WTA 125 в Мексико
Лиа Каратанчева отново без успех от турнир на WTA 125 в Мексико
Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста
Чете се за: 01:10 мин.
Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо
Чете се за: 01:40 мин.
Лейла Фернандес спечели турнира в Осака Лейла Фернандес спечели турнира в Осака
Чете се за: 01:02 мин.
Рибакина е все по-близо до Финалния турнир на WTA в Рияд Рибакина е все по-близо до Финалния турнир на WTA в Рияд
Чете се за: 01:37 мин.
Лейла Фернандес срещу тийнейджърка на финала в Осака Лейла Фернандес срещу тийнейджърка на финала в Осака
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:35 мин.
По света
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ