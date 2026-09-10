Гордън и Адейеми разпалиха битката за титулярно място в атаката на Барселона

Летните попълнения Антъни Гордън и Карим Адейеми дават сериозни основания за оптимизъм в Барселона още в началото на сезона. Двамата бяха привлечени с идеята да увеличат конкуренцията и дълбочината в нападение, а първите им изяви показват, че планът на спортния директор Деко и старши треньора Ханзи Флик работи.

Каталунците искаха да разполагат с повече равностойни решения в предни позиции, за да избегнат сериозен спад при контузии на основни футболисти. Именно проблемите на Рафиня през миналия сезон показаха необходимостта от по-широк състав.

Барселона направи сериозна инвестиция за привличането на Гордън. Английският национал пристигна от Нюкасъл срещу 70 милиона евро плюс още 10 милиона под формата на бонуси. За Адейеми каталунците ускориха трансфера му с една година и платиха 22 милиона евро на Борусия Дортмунд.

Гордън бързо успя да се утвърди в титулярния състав редом до Рафиня и Ламин Ямал. Още при официалния си дебют срещу Елче английският нападател се отчете с две асистенции, а впоследствие продължи да бъде сред най-продуктивните играчи на тима.

След първите четири кръга в Ла Лига той има четири голови подавания, след като асистира още срещу Райо Валекано и Валенсия. Единственото, което все още липсва в статистиката му, е първото попадение с екипа на Барселона, но Флик вече подчерта, че това не го притеснява.

Приносът на Гордън обаче далеч не се изчерпва с головете и асистенциите. Неговите скорост, преса и способност да атакува свободните пространства дават на Барселона точно интензивността, която германският специалист търси от футболистите си. Англичанинът вече е натрупал 271 минути в пет срещи.

Ролята на Карим Адейеми засега е малко по-различна. Германецът започна като титуляр срещу Елче, но впоследствие получава по-ограничено игрово време. Въпреки това той също успява да остави своя отпечатък върху представянето на отбора.

Адейеми има гол и асистенция в Ла Лига, а при победата над Фейенорд отбеляза впечатляващо попадение и откри головата си сметка в Шампионската лига. Той също е участвал във всичките пет официални срещи на Барселона, но е записал 179 минути.

Присъствието на двамата позволява на Флик да прави промени в нападението, без отборът да губи скорост и острота. Повишената конкуренция доведе и до промяна в ролята на Рафиня, който все по-често действа като фалшива деветка.

Резултатът от увеличената вариативност вече се вижда и в статистиката. Барселона е отбелязала 22 гола в първите си пет официални двубоя за сезона, а атакуващите позиции разполагат с редица различни решения.

Гордън и Адейеми бяха сред важните трансферни ходове на Барселона през лятото и засега оправдават инвестициите в тях. За Ханзи Флик добрата новина е не само моментната им форма, а и фактът, че и двамата демонстрират амбиция да се преборят за постоянно място в титулярния състав.