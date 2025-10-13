БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцка певица ще се включи в церемонията по предаването на олимпийския огън за Игрите през 2026 г.

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Това съобщиха от гръцкия олимпийски комитет.

Гръцка певица ще се включи в церемонията по предаването на олимпийския огън за Игрите през 2026 г.
23-годишната гръцка певица Клавдия, която участва в конкурса "Евровизия" през май 2025 година, ще се включи в церемонията на 4 декември по предаване на олимпийския огън на организаторите на Зимните олимпийски игри през 2026-а в Италия, съобщиха от гръцкия олимпийски комитет (НОК).

Президентът на НОК Исидорос Кувелос се е срещнал с популярната певица, която е представяла Гърция на последния конкурс в Базел (Швейцария).

"Клавдия, любимка на всички гърци и особено на младите хора, ще се изяви на церемонията по предаване на олимпийския огън пред Организационния комитет на Зимните олимпийски игри", които ще се проведат в Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари 2026 година", обяви Кувелос, цитиран от ТАСС.

Той добави, че олимпийският огън ще бъде запален на 26 ноември на церемония в Древна Олимпия, а на 4 декември ще бъде предаден на организаторите на Олимпийските игри.

"Олимпийският огън не е просто пламък, той е израз на ценности, уважение, приятелство, високи постижения, мир, солидарност. Нашата страна предава всичко това чрез ръцете на всеки факелоносец, за да достигне до града и страната, домакин на Олимпийските игри, и да вдъхнови младите хора и целия свят с олимпийските ценности, родени в нашата страна. От името на Гръцкия национален олимпийски комитет искам от все сърце да благодаря на Клавдия, че веднага се съгласи да участва в церемонията", каза Кувелос, подчертавайки, че "певицата обича спорта и самата тя е била спортистка".

След запалването на олимпийския огън в Древна Олимпия на 26 ноември, щафетата с него ще премине през Гърция. Тя ще продължи девет дни, ще покрие 2200 км и ще завърши на стадиона в Атина на 4 декември. Там ще се проведе церемонията по предаването на огъня на Организационния комитет на Игрите в Милано-Кортина д'Ампецо.

