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Гръцкият шампион Панатинайкос представи Николай Колев

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28-годишният състезател ще подсили състава на „детелините“, след като прекара изминалите два сезона в ПАОК (Солун)

Гръцкият шампион Панатинайкос представи Николай Колев
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Гръцкият шампион Панатинайкос (Атина) представи официално българския централен блокировач Николай Колев.

28-годишният състезател ще подсили състава на „детелините“, след като прекара изминалите два сезона в ПАОК (Солун).

В кариерата си Колев премина през Черно море, Нефтохимик 2010 и Монтана, а между 2022 и 2024 година защитаваше цветовете на френския Нарбон.

"Много съм щастлив, че ще играя за отбор като Панатинайкос. Идвам, за да дам 100% от себе си на всяка тренировка и във всеки мач, за да постигнем целите си. Готов съм за новото предизвикателство и нямам търпение да се срещна с нашите фенове", каза Колев пред официалния сайт на клуба.

"За мен означава много, че гръцките шампиони искаха да бъда част от отбора им и го виждам като знак за доверие в мен, както като спортист, така и като човек. Целите в клуб като Панатинайкос винаги са ясни - да спечелим всеки трофей. Знам, че гръцкото първенство става все по-силно с всяка изминала година, но вярвам, че имаме качествата да постигнем амбициите си", заяви още волейболистът.

#ВК Панатинайкос #Николай Колев

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