Гранични полицаи задържаха двама с пари и злато от ало измама край "Дунав мост" -Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
гранични полицаи задържаха двама пари злато ало измама дунав мост русе
Двама души бяха задържани при опит да напуснат страната през "Дунав мост" край Русе.

Граничните полицаи се усъмнили в поведението на двете лица и при претърсването на колата им открили 4353 евро, златно синджирче и други бижута.

След справка, служителите разбрали, че е извършена телефонна измама в Габрово.

Двамата пътници признали, че са наети за работа по обява в интернет. Дадени са им указания да вземат пари от възрастна жена в Габрово и да ги пренесат до Гюргево. Обещано им е възнаграждение от 800 евро. По случая в РУ- Габрово е образувано досъдебно производство.

