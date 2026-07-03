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Гранит Джака остава в Съндърланд въпреки интереса на Челси

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
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Халфът изигра ключова роля за историческия сезон на Съндърланд, който се класира за европейските клубни турнири за първи път от 53 години.

Съндърланд - Гранит Джака
Снимка: БТА
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Капитанът на Съндърланд Гранит Джака е на път да остане в клуба и през новия сезон, въпреки сериозния интерес от страна на Челси.

Швейцарският национал, чийто договор е до лятото на 2028 година, е бил привлечен от възможността отново да работи с мениджъра на Челси Шаби Алонсо, под чието ръководство играеше в Байер Леверкузен.

Миналата седмица лондончани отправиха оферта на стойност 8 милиона паунда за 33-годишния халф, но тя беше отхвърлена от Съндърланд. Очакваше се Челси да подобри предложението си.

Според източници на BBC Sport обаче ръководството на Съндърланд е категорично, че Джака не се продава. След проведени разговори швейцарецът също е потвърдил желанието си да остане при „черните котки“.

Въпреки това в Челси не са се отказали от привличането на опитния полузащитник. Източници от клуба твърдят, че самият Джака все още проявява интерес към евентуален трансфер на „Стамфорд Бридж“.

Засега обаче не е ясно дали „сините“ ще отправят нова оферта.

Джака изигра ключова роля за историческия сезон на Съндърланд, който се класира за европейските клубни турнири за първи път от 53 години. След трансфера си от Байер Леверкузен той записа 34 мача във Висшата лига, а тимът завърши на седмо място и си осигури участие в Лигата на конференциите.

Преди престоя си в Германия швейцарският национал прекара седем сезона в Арсенал, където изигра 297 мача. През 2023 година премина в Байер Леверкузен и помогна на тима да спечели първата си титла в Бундеслигата под ръководството на Шаби Алонсо.

В момента Джака е с националния отбор на Швейцария на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, като е взел участие във всички мачове на тима по пътя към осминафиналите.

#ФК Съндърланд #ФК Челси #Гранит Джака

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