Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:52 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж

Първата ракета на България вече мисли за предизвикателствата и възможностите, които 2026 година ще му донесе.

без промяна григор димитров световната ранглиста
Снимка: БТА
Слушай новината

Първата ракета на България Григор Димитров изрази задоволство от участието си на турнира "Мастърс" в Париж.

За 34-годишния хасковлия това бе първа официална поява на корта след контузията, която получи по време на Уимбълдън в гръдния мускул и която наложи оперативна намеса.

Във френската столица Димитров изигра два мача, като записа победа на сингъл и загуба на двойки, преди да реши да се откаже преди старта на двубоя си с Даниил Медведев от втория кръг в надпреварата по единично.

"Седмицата в Париж бе успешна и аз съм горд, че успях да проверя състоянието си и да докажа, че усилията, които положих, и тези на екипа ми са били правилни. След като се представих на добро ниво през последните дни, почувствах, че сега е правилният момент да спра. Развълнуван съм за предизвикателствата и възможностите, които ще ми донесе 2026 година. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките", написа Димитров в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

Григор Димитров прекрати участието си в Париж
Григор Димитров прекрати участието си в Париж
Българинът няма да излезе на корта срещу Даниил Медведев.
Чете се за: 01:47 мин.
#Мастърс 1000 в Париж 2025 #Григор Димитров

