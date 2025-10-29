Григор Димитров прекрати участието си в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е прекратил участието си на Мастърс 1000 турнира в зала в Париж. Новината обявиха организаторите на надпреварата. По-късно днес Димитров трябваше да се изправи срещу бившия №1 в света Даниил Медведев в среща от втория кръг на единично, но двубой няма да има и руснакът се класира служебно за третия кръг.

На този етап не е ясна каква е причината за отказа на Димитров да продължи участието си в турнира.

Димитров, бивш №3 в ранглистата на АТР, се завърна на корта в понеделник и победи представителя на домакините Джовани Мпеши Перикар в два сета. За българина това беше първи мач от 7-ми юли насам.

Във вторник Димитров игра и на двойки, където заедно с легендарния Никола Маю отстъпиха пред Юго Нис и Едуар Роже-Васлен. Срещата беше последна в кариерата на Маю.



Следващата седмица ще се изиграят последните две надпревари за сезона – АТР 250 в Атина и Мец. Димитров не е заявил участие в тях. Следват финалите на АТР в Торино (9-16 ноември), където ще играят само най-добрите 8 за сезона.



