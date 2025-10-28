БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Маю изигра последния си двубой рамо до рамо с Григор Димитров

Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Легендарният французин сложи край на кариерата си на домашния турнир в Париж.

никола маю приключва кариерата париж продължава треньор бенжамен бонзи
На 43 години, Никола Маю изигра последния си официален двубой. В тандем с българина Григор Димитров, двамата отпаднаха в първия кръг на надпреварата на двойки на Мастърс 1000 турнир в Париж.

Българо-френският тандем Димитров / Маю отстъпи на старта в Париж пред Юго Нис / Едуар Роже-Васлен с 4:6, 7:5, 4-10.

Първият сет бе решен от пробив в десетия гейм, който се оказа и единственият. В него Димитров сервираше. При резултат 15:30 намеса на мрежата изненада българина и той не успя да отиграе топка от воле. В следващото разиграване Маю сбърка при опит за смач и това даде откриващата част в полза на Роже-Васлен и Нис.

Вторият сет също вървеше без пробиви до 11-ия гейм, когато Димитров и Маю успяха да спечелят подаването на Нис. При решаващата точка при 40:40 Димитров избра да посреща и на втори сервис успя да направи отличен ретур, който падна на сантиметри от основната линия. Нис достигна до топката, но само колкото да успее да я върне в мрежата. Така в следващия гейм при подаване на Маю българо-френската двойка успя да изравни сетовете след 7:5.

В последвалия дълъг тайбрек до 10 точки Димитров и Маю направиха общо три двойни грешки и без да имат нужда от още подаръци Роже-Васлен и Нис спечелиха с 10-4 точки.

Маю е бивш №1 на двойки, като в знаменитата си кариера е спечелил 5 титли от Големия шлем, 7 от Мастърс 1000 сериите, както и 2 пъти Финалите на АТР. Той беше част от професионалния тур цели 25 години.

От наградни фондове има спечелени близо 13 млн. долара.

На единично французинът има спечелени 4 титли, като достига до личен рекорд - №37 в ранглистата (май 2014 г.).

Григор Димитров Никола Маю

