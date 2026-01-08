Арина Сабаленка продължава с победите в Бризбейн след успех над Сорана Кърстя

Арина Сабаленка победи Сорана Кърстя с 6:3, 6:3 в осминафинален мач на турнира WTA 500 на твърда настилка в Бризбейн. Тенисистката от Беларус продължава защитата на трофея с убедителна игра.

Световната №1 започна срещата с пробив, но нейната съперничка отговори с рибрейк. Това никак не смути 27-годишната Сабаленка, която поведе с 3:2 гейма с нов пробив, този път на нула. Тя затвори частта с четвъртия си сетбол, за да спечели трети сервисгейм на противничката.

Във втория сет равенството се задържа до 3:3, преди Сабаленка да наложи волята си и да сложи точка на спора с първия си мачбол след час и 20 минути игра.

В следващия кръг поставената под №1 в схемата на турнира ще премери сили с Мадисън Кийс, която победи Диана Шнайдер с 6:7(5); 7:6(5); 7:6(4) в тричасов осминафинал.