Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров

Френският ветеран Никола Маю ще приключи тенис кариерата си в мачовете на двойки на турнира "Мастърс" в Париж, като негов партньор на корта ще бъде най-добрият българин Григор Димитров.

Двамата получиха "уайлд кард" за участие и техни съперники на старта на турнира ще бъдат Юго Нис от Монако и французинът Едуард Роже-Васлен.

"Новак Джокович даде съгласие да играем заедно, когато му предложих на последния Ролан Гарос. Когато той ме предупреди, че ще пропусне турнира, трябваше да намеря нов партньор. Свързах се с няколко играчи, сред които и Григор. Неговият треньор смяташе, че е малко рано да играе и на двойки, но в крайна сметка прие. Преди години аз бях свидетел на влизането на Григор в професионалния тенис, той е по-млад от мен. Той беше феномен и беше ясно, че ще направи голяма кариера. Имал съм късмета да играя и с него няколко пъти на двойки, очарован съм, че ще приключа редом до него", коментира 43-годишният Маю пред вестник "Льо Фигаро".

Никола Маю е бивш №1 в света на двойки, като е спечелил пет пъти турнири от Големия шлем в тази категория. Французинът вече е играл редом до Григор Димитров през 2023 в Ротердам и Вашингтон. Той вече обяви, че след като приключи кариерата си ще стане треньор на талантливия си сънародник Бенжамен Бонзи през 2026. Маю ще остане в историята и с рекордно дългия си мач срещу Джон Иснър от първия кръг на Уимбълдън през 2010, който продължи 11 часа и 5 минути и завърши с победа на американеца със 70:68 в петия сет.