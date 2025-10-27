БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Маю приключва кариерата си в Париж, но продължава като треньор на Бенжамен Бонзи

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
43-годишният французин има забележителна кариера като играч на двойки.

никола маю приключва кариерата париж продължава треньор бенжамен бонзи
Снимка: www.skysports.com
Никола Маю слага край на 25-годишната си кариера по време на Мастърса в Париж. Французинът ще играе в турнира на двойки, в партньорство с Григор Димитров.

Първоначално Маю трябваше да играе с Новак Джокович.

„Той ми даде съгласието си, когато говорих с него за това на последния Ролан Гарос. Каза ми, че ако дойде в Париж, ще ми направи тази услуга. Когато ме информира за оттеглянето си, трябваше да намерим друг партньор. Треньорът на Григор смяташе, че е малко рано, но в крайна сметка се съгласи“, разкри французинът.

Той вече е играл в тандем с Димитров през 2023 г. в Ротердам и Вашингтон.

Маю заяви също така, че бъдещето ще го отведе на треньорския стол редом с младата френска тенис надежда Бенжамен Бонзи.

"Страхувах се от празнотата след края на кариерата ми. Страхувах се от това да не правя нищо“, каза той.

"В началото помагах на Бен, след като неговият дългогодишен треньор Лионел Зимблер се оттегли. Но сега се впускам в това ново поприще с ясното съзнание, че ще бъда плътно до него, защото е важно за един млад играч да има подкрепа", обясни Никола Маю.

Маю има две титли на двойки от Мастърса в Париж през 2019 г. и 2021 г. 43-годишният французин е достигал до номер 1 в ранглистата на двойки и е носител на пет титли от Големия шлем с Пиер-Юг Ербер, включително две от Ролан Гарос.

