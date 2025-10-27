Никола Маю приключва кариерата си в Париж, но продължава като треньор на Бенжамен Бонзи

Никола Маю слага край на 25-годишната си кариера по време на Мастърса в Париж. Французинът ще играе в турнира на двойки, в партньорство с Григор Димитров.

Първоначално Маю трябваше да играе с Новак Джокович.

„Той ми даде съгласието си, когато говорих с него за това на последния Ролан Гарос. Каза ми, че ако дойде в Париж, ще ми направи тази услуга. Когато ме информира за оттеглянето си, трябваше да намерим друг партньор. Треньорът на Григор смяташе, че е малко рано, но в крайна сметка се съгласи“, разкри французинът.

Той вече е играл в тандем с Димитров през 2023 г. в Ротердам и Вашингтон.

Маю заяви също така, че бъдещето ще го отведе на треньорския стол редом с младата френска тенис надежда Бенжамен Бонзи.

"Страхувах се от празнотата след края на кариерата ми. Страхувах се от това да не правя нищо“, каза той.

"В началото помагах на Бен, след като неговият дългогодишен треньор Лионел Зимблер се оттегли. Но сега се впускам в това ново поприще с ясното съзнание, че ще бъда плътно до него, защото е важно за един млад играч да има подкрепа", обясни Никола Маю.

Маю има две титли на двойки от Мастърса в Париж през 2019 г. и 2021 г. 43-годишният французин е достигал до номер 1 в ранглистата на двойки и е носител на пет титли от Големия шлем с Пиер-Юг Ербер, включително две от Ролан Гарос.