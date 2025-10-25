БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Маю ще играе на последния турнир в кариерата си на двойки с Григор Димитров на Мастърса в Париж

Вяра Илиева
43-годишният Никола Маю е достигал до номер 1 в ранглистата на двойки и е носител на пет титли от Големия шлем .

Никола Маю ще играе на последния турнир в кариерата си на двойки с Григор Димитров на Мастърса в Париж
Слушай новината

В последния турнир от професионалната си кариера, Никола Маю ще играе с Григор Димитров на двойки на Мастърса в Париж, който започва в понеделник.

В първия кръг те ще се изправят срещу френско-монегаската двойка Едуар Роже-Васлен и Юго Нис.

Маю има две титли на двойки от Мастърса в Париж през 2019 г. и 2021 г.

43-годишният Никола Маю е достигал до номер 1 в ранглистата на двойки и е носител на пет титли от Големия шлем с Пиер-Юг Ербер, включително две от Ролан Гарос. Французинът е играл вече с Димитров през 2023 г. в Ротердам и Вашингтон.

Топракетата на България ще се изправи срещу Джовани Мпеши Перикар на сингъл. Димитров се завръща в игра три месеца и половина след като разкъса гръдния си мускул на осминафиналите на Уимбълдън, когато водеше с 2:0 сета на световния номер 1 тогава Яник Синер.

#Никола Маю #Григор Димитров

