Григор Димитров излиза срещу нелек съперник при завръщането си на корта

Григор Димитров ще направи дългоочакваното си завръщане на корта на Мастърса в Париж, който започва в понеделник, 27 октомври.

Първата ракета на България не е играл от юли насам, когато на Уимбълдън разкъса частично гръден мускул при загубата от Яник Синер. Хасковлията беше принуден да се откаже при аванс от два сета и 2:2 в третия.

Сега той научи името на първия си съперник в последния за годината турнир от сериите ATP 1000. Това е представителят на домакините Джовани Мпеши Перикар. 22-годишният тенисист е един от най-мощно сервиращите в Тура, като двамата ще се изправят един срещу друг за първи път. При победа над французина, Димитров може да се изправи във втори кръг срещу 11-ия в схемата Даниил Медведев, а евентуален съперник в трети е седмият поставен Лоренцо Музети.

Григор Димитров е финалист в Париж от 2023, когато загуби финала от Новак Джокович. Има още един полуфинал през 2019, а миналата година игра четвъртфинал.

Действащ носител на трофея е Александър Зверев, който почива в първи кръг, а във втори чака квалификант или аржентинеца Камило Уго Карабели.

Водач в схемата е Карлос Алкарас, който във втори кръг ще се изправи срещу Камерън Нори или Себастиан Баес, а втори поставен е Яник Синер. Италианецът ще стартира с един измежду Алекс Микелсен или Зизу Бергс.