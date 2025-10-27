БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Чете се за: 02:00 мин.
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Българинът записа успех в два сета близо 4 месеца след последния си мач в Тура.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завърна на корта с гръмка победа. След близо 4 месеца отсъствие от света на професионалния тенис, 34-годишният спортист се наложи с 2:0 сета над Джовани Мпеши Перикар (Франция), в отделните части 7:6 (5), 6:1.

Двамата премериха сили в дуел от първия кръг на последния за сезона Мастърс 1000 турнир в Париж.
За Димитров това беше първи мач от 112 дни насам, след като беше принуден да се откаже срещу тогавашния №1 Яник Синер на осминафиналите на Уимбълдън.

Българинът пропусна по една възможност за пробив във първите два сервис гейма на Перикар, а при 2:2 пък успя да се справи с две възможности за пробив във полза на французина. До края на сета нямаше други шансове за пробив и така се стигна до тайбрек. В него Димитров поведе с 6-4 точки и от втората си възможност затвори сета в своя полза.

Димитров започна прекрасно втората част, като поведе с 4:0, а след това я спечели убедително с 6:1.

Във втория кръг в Париж Димитров ще се изправи срещу номер 11 Даниил Медведев (Русия) или испанеца Жауме Мунар. От тази година надпреварата не се провежда в „Берси“, а в „Ла Дефанс Арена“, която става вторият най-голям корт в Тура след „Артър Аш“ (централния на US Open).

Димитров ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с легендарния френски ветеран Никола Маю, за когото това ще бъде последен турнир като професионалист.

#Мастърс 1000 в Париж 2025 #Джовани Мпеши Перикар # Григор Димитров

