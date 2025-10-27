Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завърна на корта с гръмка победа. След близо 4 месеца отсъствие от света на професионалния тенис, 34-годишният спортист се наложи с 2:0 сета над Джовани Мпеши Перикар (Франция), в отделните части 7:6 (5), 6:1.



Двамата премериха сили в дуел от първия кръг на последния за сезона Мастърс 1000 турнир в Париж.

За Димитров това беше първи мач от 112 дни насам, след като беше принуден да се откаже срещу тогавашния №1 Яник Синер на осминафиналите на Уимбълдън.

Българинът пропусна по една възможност за пробив във първите два сервис гейма на Перикар, а при 2:2 пък успя да се справи с две възможности за пробив във полза на французина. До края на сета нямаше други шансове за пробив и така се стигна до тайбрек. В него Димитров поведе с 6-4 точки и от втората си възможност затвори сета в своя полза.

Димитров започна прекрасно втората част, като поведе с 4:0, а след това я спечели убедително с 6:1.

Във втория кръг в Париж Димитров ще се изправи срещу номер 11 Даниил Медведев (Русия) или испанеца Жауме Мунар. От тази година надпреварата не се провежда в „Берси“, а в „Ла Дефанс Арена“, която става вторият най-голям корт в Тура след „Артър Аш“ (централния на US Open).

Димитров ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с легендарния френски ветеран Никола Маю, за когото това ще бъде последен турнир като професионалист.



