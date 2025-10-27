Григор Димитров се завръща на корта под номер 38 в световната ранглиста

Григор Димитров се смъкна с една позиция и от днес заема 38-мо място в световната ранглиста.

Българинът е с актив от 1330 точки. Дългоочакваното му завръщане на корта е днес.

Димитров ще стартира участието си на Мастърс 1000 турнира в Париж. Мачът му срещу 33-ия в света французин Джовани Мпеши Перикар на Централния корт в „Ла Дефанс Арена“ ще започне не преди 20:00 часа. Двамата не са срещали до момента.

Григор игра финал в Париж през 2023 година, когато отстъпи на Новак Джокович. Миналия сезон стигна до четвъртфиналите.

В топ 500 попада Димитър Кузманов, който заема 250-о място в класацията на АТР.

Начело продължава да е Карлос Алкарас с 11 340 точки, следван от Яник Синер с 10 500 и Александер Зверев с 6160 точки.

При жените Виктория Томова отстъпи с 11 места до номер 137.

Сред първите 500 от българките са още: Лиа Каратанчева (№314), Изабелла Шиникова (№327), Денислава Глушкова (№370), Елизара Янева (№432), Гергана Топалова (№455) и Росица Денчева (№483).

На върха няма промени. Първа е Арина Сабаленка, следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф.