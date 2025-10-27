БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров се завръща на корта под номер 38 в световната ранглиста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българинът ще стартира участието си на Мастърса в Париж днес.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Григор Димитров се смъкна с една позиция и от днес заема 38-мо място в световната ранглиста.

Българинът е с актив от 1330 точки. Дългоочакваното му завръщане на корта е днес.

Димитров ще стартира участието си на Мастърс 1000 турнира в Париж. Мачът му срещу 33-ия в света французин Джовани Мпеши Перикар на Централния корт в „Ла Дефанс Арена“ ще започне не преди 20:00 часа. Двамата не са срещали до момента.

Григор игра финал в Париж през 2023 година, когато отстъпи на Новак Джокович. Миналия сезон стигна до четвъртфиналите.

В топ 500 попада Димитър Кузманов, който заема 250-о място в класацията на АТР.

Начело продължава да е Карлос Алкарас с 11 340 точки, следван от Яник Синер с 10 500 и Александер Зверев с 6160 точки.

При жените Виктория Томова отстъпи с 11 места до номер 137.

Сред първите 500 от българките са още: Лиа Каратанчева (№314), Изабелла Шиникова (№327), Денислава Глушкова (№370), Елизара Янева (№432), Гергана Топалова (№455) и Росица Денчева (№483).

На върха няма промени. Първа е Арина Сабаленка, следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф.

Свързани статии:

Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история
Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история
Мастърсът във френската столица е един от двата, които се провеждат...
Чете се за: 03:27 мин.
Григор Димитров излиза срещу нелек съперник при завръщането си на корта
Григор Димитров излиза срещу нелек съперник при завръщането си на корта
Първата ракета на България не е играл от юли насам, когато на...
Чете се за: 01:57 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
1
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
2
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
3
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
4
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: WTA

Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл в ранглистата на WTA
Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл в ранглистата на WTA
Топалова стартира с успех в квалификациите за WTA 125 турнир в Колумбия Топалова стартира с успех в квалификациите за WTA 125 турнир в Колумбия
Чете се за: 00:55 мин.
Белинда Бенчич спечели турнира по тенис в Токио Белинда Бенчич спечели турнира по тенис в Токио
Чете се за: 02:07 мин.
Диа Евтимова спечели титла на двойки на турнир по тенис в САЩ Диа Евтимова спечели титла на двойки на турнир по тенис в САЩ
Чете се за: 00:55 мин.
Ан Ли и Лулу Сун ще играят за титлата в Гуанчжоу Ан Ли и Лулу Сун ще играят за титлата в Гуанчжоу
Чете се за: 00:45 мин.
Бенчич и Носкова ще си оспорват титлата в Токио Бенчич и Носкова ще си оспорват титлата в Токио
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР) Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)
Чете се за: 03:27 мин.
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред...
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността
Чете се за: 03:45 мин.
По света
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ