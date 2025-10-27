БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Мастърсът във френската столица е един от двата, които се провеждат в една седмица, а не в рамките на дванадесет дни.

мастърса париж изненади края сезона
Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 ще отбележи нов етап от създаването си. След близо 40 години в зала "Берси", надпреварата има свой нов дом. Домакин на турнира ще бъде "Ла Дефанс Арена".

Мачовете от основната схема започват днес, а на корта ще видим и нашият Григор Димитров. 34-ият в света българин ще играе с представителя на домакините Джовани Мпеши Перикар.

Димитров ще се включи и в надпреварата на двойки в тандем с Никола Маю, който слага край на 25-годишната си кариера именно в Париж. 43-годишният французин вече е играл в тандем с българина през 2023 г. в Ротердам и Вашингтон.

Турнирът ще има своя шампион в неделя. Мачове ще се провеждат освен на Централния корт и на още три по-малки корта.

Мастърсът във френската столица е един от двата, които се провеждат в една седмица, а не в рамките на дванадесет дни, заедно с турнира в Монте Карло.

Седем от десетте най-добри играчи в ранглистата на ATP са в Париж. Световният номер 1 Карлос Алкарас и неговият подгласник Яник Синер ще се стремят да спечелят първите си титли в турнира, докато Александър Зверев, защитаващият трофея си от миналата година, ще се бори за втори такъв.

Новак Джокович обаче няма да се опита да спечели осмата си титла тук. Най-успешният играч в Париж се оттегли от участие. Битката пропуска и контузеният Холгер Руне.

Френският номер 1 Юго Умбер също няма да стартира. Умбер, който е финалист от миналогодишното издание в зала "Берси", се отказа от участие поради контузия на гърба. Травма, която не позволи на французина да доиграе полуфинала срещу Алехандро Давидович Фокина на турнира в Базел миналата седмица. На неговото място ще стартира сънародникът му Валентин Ройе (59-ти в света), който ще срещне същия съперник в първия кръг утре.

Списъкът на домакините включва финалиста от Мастърса в Шанхай Артур Риндеркнех, Александър Мюлер, Теренс Атман, Корентен Муте, Джовани Мпеши Перикар и Артур Казо. Нито един френски играч не успя да премине квалификациите.

Иначе "Ла Дефанс Арена" разполага с централен корт със 17 500 места. Основната разлика е значително по-големия капацитет на корт номер 1, който може да побере 4000 зрители, в сравнение с 600-те на корт номер 2 в зала "Берси". Освен това мачове ще има и на още два корта.

Що се отнася до настилката, тя е по-бавна, отколкото в предишните години, което допада на Карлос Алкарас.

„Ако кортът е по-бавен, това означава, че можем да видим истински тенис“, обещава испанецът.

#Мастърс 1000 в Париж 2025

