Френският номер 1 Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж, който започна днес в нов формат и на ново място "Ла Дефанс Арена".

Умбер, който е финалист от миналогодишното издание в зала "Берси", се отказа от участие поради контузия на гърба. Травма, която не позволи на французина да доиграе полуфинала срещу Алехандро Давидович Фокина на турнира в Базел миналата седмица.

На неговото място ще стартира сънародникът му Валентин Ройе (59-ти в света), който ще срещне същия съперник в първия кръг утре.

"Тъжен съм, че не мога да участвам на турнира тази година. След турнира в Базел, на който получих болки в гърба, е препоръчително да си взема почивка. Нямам търпение да се завърна към положителните емоции в Париж следващата година", написа 27-годишният французин.

Невъзможността да участва в Париж ще коства много точки на Умбер за световната ранглиста, тъй кто той игра финал през 2024-а. По пътя си към финала роденият в Мец тенисист записа победи над Карлос Алкарас и Карен Хачанов, а след това загуби от Александър Зверев.

Така участието му в последното издание на ATP 250 в родния му град и финалите за Купа Дейвис, за които беше избран от селекционера на тима Пол-Анри Матийо, е под въпрос.

Според класацията на ATP на живо, се очаква Умбер, който днес заема 22-ро място, да падне поне до 36-то другата седмица.