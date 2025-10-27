БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

На неговото място ще стартира сънародникът му Валентин Ройе (59-ти в света), който ще срещне Алехандро Давидович Фокина в първия кръг утре.

безупречен юго умбер отстрани водача тейлър фриц четвъртфиналите базел
Слушай новината

Френският номер 1 Юго Умбер се оттегли от Мастърс турнира в Париж, който започна днес в нов формат и на ново място "Ла Дефанс Арена".

Умбер, който е финалист от миналогодишното издание в зала "Берси", се отказа от участие поради контузия на гърба. Травма, която не позволи на французина да доиграе полуфинала срещу Алехандро Давидович Фокина на турнира в Базел миналата седмица.

На неговото място ще стартира сънародникът му Валентин Ройе (59-ти в света), който ще срещне същия съперник в първия кръг утре.

"Тъжен съм, че не мога да участвам на турнира тази година. След турнира в Базел, на който получих болки в гърба, е препоръчително да си взема почивка. Нямам търпение да се завърна към положителните емоции в Париж следващата година", написа 27-годишният французин.

Невъзможността да участва в Париж ще коства много точки на Умбер за световната ранглиста, тъй кто той игра финал през 2024-а. По пътя си към финала роденият в Мец тенисист записа победи над Карлос Алкарас и Карен Хачанов, а след това загуби от Александър Зверев.

Така участието му в последното издание на ATP 250 в родния му град и финалите за Купа Дейвис, за които беше избран от селекционера на тима Пол-Анри Матийо, е под въпрос.

Според класацията на ATP на живо, се очаква Умбер, който днес заема 22-ро място, да падне поне до 36-то другата седмица.

#Мастърс 1000 в Париж 2025 #Валентин Ройе #Юго Умбер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
1
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
3
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
5
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
6
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: ATP

Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история Тенис турнирът от сериите Мастърс 1000 в Париж отваря нова страница в своята история
Чете се за: 03:27 мин.
Никола Маю приключва кариерата си в Париж, но продължава като треньор на Бенжамен Бонзи Никола Маю приключва кариерата си в Париж, но продължава като треньор на Бенжамен Бонзи
Чете се за: 01:50 мин.
Григор Димитров се завръща на корта под номер 34 в световната ранглиста Григор Димитров се завръща на корта под номер 34 в световната ранглиста
Чете се за: 01:30 мин.
Валентен Вашеро: Титлата в Шанхай напълно промени кариерата ми и ми даде шанс да играя на Мастърса в Париж Валентен Вашеро: Титлата в Шанхай напълно промени кариерата ми и ми даде шанс да играя на Мастърса в Париж
Чете се за: 02:27 мин.
Жоао Фонсека с първа титла от турнир ниво ATP 500 Жоао Фонсека с първа титла от турнир ниво ATP 500
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дипломация и търговия: Япония - спирка от азиатската обиколка на Тръмп
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ