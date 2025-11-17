БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Григор Димитров финишира 2025 година на 44 място

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Най-добрият български тенисист изпрати един от най-тежките си сезони.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров остана на 44 място след края на сезона в мъжкия тенис за 2025 година. Най-добрият български тенисист има актив от 1180 точки в ранглистата на ATP.

Хасковлията изпраща един от най-противоречивите си сезони, който изпълнен с контузии. Българинът пропусна немалка част от турнирите, тъй като лекуваше травма, получена на Уимбълдън през юли. Тогава 34-годишният тенисист претърпя операция след скъсан гръден мускул и бе извън корта цели четири месеца.

Той се завърна в края на октомври, когато бе и последният „Мастърс“ турнир в Париж, където започна с победа. Впоследствие Григор предпочете да не рискува и се отказа от мача си с Даниил Медведев, отправяйки поглед към следващия сезон.

Карлос Алкарас финишира на върха в класацията с 12050 точки. Испанецът отстъпи в спора за титлата на Финалите на ATP в Торино пред Яник Синер, но италианецът не успя да изпревари своя съперник и се нареди на второто място с 11500 точки. Германецът Александър Зверев допълва Топ 3 с 5160.

Новак Джокович заема четвъртата позиция, пети е Феликс Оже-Алисим. Част от Топ 10 са още Тейлър Фриц, Алекс де Минор, Лоренцо Музети, Бен Шелтън и Джак Дрейпър.

От останалите българи Димитър Кузманов отбеляза прогрес, нареждайки се на 247 място с 222 точк

#Григор Димитиров #Ранглиста на АТР

