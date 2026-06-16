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Григор Димитров открива сезона на трева с мач срещу Крис Родеш в Дъблин

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Първата ракета на България се очаква да излезе на корта около 15:00 часа, а по-късно през деня участие в турнира ще вземе и Иван Иванов

григор димитров открива сезона трева мач крис родеш дъблин
Снимка: БГНЕС
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Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва участието си на турнира ATP Challenger 75 в Дъблин днес. Българинът ще се изправи срещу представителя на Люксембург Крис Родеш в двубой от първия кръг на надпреварата.

Срещата е втора в програмата на централния корт, която стартира в 13:00 часа българско време. При нормално развитие на предходния мач Димитров трябва да започне участието си около 15:00 часа.

Турнирът в ирландската столица е част от подготовката на българина за сезона на тревна настилка. След края на надпреварата той се очаква да продължи участието си на ATP 250 турнира в Майорка, където получи специална покана от организаторите.

По-късно днес на корта ще излезе и Иван Иванов. Младият българин ще срещне гърка Стефанос Сакеларидис в последния мач на Корт №2, като началото на двубоя се очаква около 19:00 часа.

За Иванов турнирът в Дъблин също е важна част от подготовката за квалификациите на Уимбълдън. Българинът ще участва в пресявките на третия за сезона турнир от Големия шлем с „уайлд кард“, която заслужи след титлата си при юношите през 2025 година.

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#ATP Challenger в Дъблин # Григор Димитров

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